Ilrestodelcarlino.it - Università di Bologna prima nella classifica italiana in 19 discipline: ecco quali

, 12 marzo 2025 –in Italia per 19 volte, una in più dell'anno scorso. L’diè l’ateneo che ottiene il maggior numero diti a livello nazionalenuova edizione del QS World University Rankings by Subject, lache valuta il posizionamento degli atenei nelle singole. L’Alma Mater èin Italia per: Agriculture & Forestry; Anthropology; Chemistry; Communication & Media Studies; Dentistry; Earth & Marine Science; Education; English Language and Literature; Geography; Geology; Geophysics; History; Hospitality and Leisure Management; Law; Linguistics; Modern Languages; Sport-related Subjects; Statistics & Operational Research; Veterinary Science. Non solo: l’Alma Mater è per sei volte tra i primi 50 atenei al mondo.