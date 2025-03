Ilgiorno.it - Unità per le malattie rare . Settanta pazienti in cura: "Un punto di riferimento"

Nel febbraio del 2023 l’Asst Nord Milano aveva inaugurato lo spazio “”. Oggi il servizio segue circa 70e le rispettive famiglie, ma soprattutto è diventato undiper le associazioni, per le altre strutture ospedaliere e per diversi centri. Si tratta di un servizio di accoglienza, orientamento e presa in carico che risponde ai bisogni bio-psico-sociali, occupandosi spesso di patologie molto complesse e croniche. "Le parole chiave sono accoglienza e ascolto attivo: lo spazio non è solo uno sportello, ma undiper chiunque abbia bisogno, anche per il vicino di casa del paziente con malattia rara - sottolinea Salvatore Barbarossa, referente del centro -. Facciamo rete, accompagniamo le persone, organizziamo visite domiciliari con i nostri professionisti e ci prendiamodei familiari.