Puntomagazine.it - UNICEF/migranti: nel 2024 raggiunti oltre 30 mila bambini, adolescenti rifugiati e migranti in Italia

Leggi su Puntomagazine.it

/nuovo Rapporto Annuale dell’Ufficioper l’Europa e l’Asia Centrale: nel30bambine/i,e giovanicon il programma in Italia12 marzo 2025 – Nelsono state circa 66le personee rifugiate arrivate in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, 2 su 10 erano bambine,, tra cui circa 8.000 persone minorenni non accompagnate (MSNA). La rotta migratoria del Mediterraneo Centrale si attesta ancora tra le più pericolose: nelsono state circa 1.700 le persone morte o disperse nel Mediterraneo centrale tra cui molte persone di minore età.Secondo i dati del nuovo Rapporto Annualedel Programma a sostegno di bambine/i,, donne e famigliein Italia, l’ha raggiunto lo scorso anno30persone con interventi diretti, tra cui: 24minorenni con interventi di protezione incluso attraverso azioni di supporto alla salute mentale e prevenzione e risposta alla violenza di genere; 900e giovani inseriti in affido familiare e/o supportati da mentori; 7minorenni in condizioni di svantaggio, inclusi, hanno avuto accesso a programmi di sviluppo delle competenze linguistiche, digitali e trasversali.