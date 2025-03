Sport.quotidiano.net - Under 15 serie c. La squadra di Brocchini cade con la capolista

Niente da fare per il Rimini in casa dellaVicenza (3-1, a segno Foschi). Rimini: Alberani, Saponaro (1’ st Aragão da Cruz), Zavaglia (30’ st Dhelpra), Ricci, Lunedei (22’ st Magnaterra), Calderoni (30’ st Donini), Vegliò (1’ st Staccoli), Capelli, Senja, Gramolini (22’ st Foschi), Torsello (15’ st Kasalla). All.:. Giornata storta anche per l’Amy con la Clodiense (5-2). San Marino: Azzouine, Piergiacomi, Prendi (59’ Angelini), Ionni (69’ Guerra), Della Balda (41’ Frulli), M. Ceccoli (41’ Renzi), Taini (18’ Achilli), A. Ceccoli, L. Michelotti (41’ Testoni), Borgelli (59’ De Luca), Shehi. All.: Vanni.15C. Girone B (24ª giornata): San Marino-Clodiense 2-5, Trento-Virtus Verona 2-1, Arzignano-Carpi 2-2, Triestina-Legnago 3-0, Spal-Feralpisalò 1-1, Vis Pesaro-Padova 0-1, Vicenza-Rimini 3-1.