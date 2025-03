Sololaroma.it - Un’altra Joya, palla a Dybala in campo e fuori: lui con Ranieri in conferenza

Giornata di vigilia per la Roma, chiamata ad uno di quegli appuntamenti che prescindono dal bel momento che la squadra sta vivendo, perché il risultato finale è l’unica cosa che conta. Con anche il ritorno del tifo organizzato del San Mames, la sfida contro l’Athletic Club si prospetta infuocata, con i giallorossi forti del piccolo vantaggio accumulato all’Olimpico ma consapevoli che lesinare su di esso sarebbe l’errore più grande.a Bilbao va a caccia di, come quella materializzatasi in casa contro il Porto, dove proprio il numero 21 si è preso la squadra sulle spalle nella difficoltà.Due perle quelle confezionate dacontro i portoghesi, determinanti per ribaltare lo svantaggio iniziale che aveva fatto tremare di paura il popolo giallorosso, ed ecco all’orizzontedi quelle serate dove il campione deve emergere.