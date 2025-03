Sport.quotidiano.net - Unahotels Tenerife 74-84: Reggio guida per 37', ma non basta

Emilia, 12 marzo 2025 – Un’occasione sprecata, alla fine dei conti, per la, cheper 37’ il match contro la quotatissima, nel quarto match di seconda fase di Bcl, ma si sfalda proprio nel momento decisivo, a causa di alcune incertezze difensive e dell’incepparsi dell’attacco. In quest’ultimo caso forse anche per la stanchezza accumulata nello sforzo precedente. Un peccato perché la truppa di Priftis era riuscita a tenere salde le redini anche quando gli spagnoli, dopo un inizio abnza morbido, avevano alzato notevolmente l’intensità e messo in mostra tutto il loro notevolissimo talento. Niente drammi, in ogni caso, perché il cammino europeo non è per nulla compromesso e alla vigilia della gara nell’ambiente reggiano si sarebbe fatto carte false per arrivare a giocarsela con quella che è la favorita per il successo della Fiba Champions League stessa, ma resta comunque un po’ di amaro in bocca.