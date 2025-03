Ilgiorno.it - Una “tartaruga“ arriva in città: "Grazie ai campioni del riciclo"

Leggi su Ilgiorno.it

Premiati a Napoli i comunididella plastica, fra questi Cassina de’ Pecchi, ormai veterana della campagna Plastic Free. A ritirare il riconoscimento l’assessore all’Ecologia e verde pubblico Fabio Varisco. La cerimonia si è tenuta nella prestigiosa cornice del Teatro Mediterraneo dellapartenopea, con il patrocinio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. In rappresentanza dellaanche il referente cassinese per Plastic Free Armando Escalona, trait d’union con l’associazione nazionale. Cassina de’ Pecchi, come gli altri centri insigniti, ha dunque ricevuto la sua "", riconoscimento per i risultati ottenuti durante l’anno, in primis numerose raccolte di rifiuti (le cosiddette Clean up) organizzate in zona diverse dellae attività didattiche nelle scuole.