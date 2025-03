Ilrestodelcarlino.it - Una nuova luce sulle strade. Lampioni di ultima generazione a San Martino in Pedriolo

in tantedi Sanine nel parco sul lungofiume della frazione. Si è completato qualche settimana fa l’intervento di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica dell’abitato pianificato dal municipio di Casalfiumanese e attuato dalla società in house Solaris. Un progetto dal costo complessivo di 50mila euro, coperto interamente da fondi nazionali per il comparto. Dopo aver individuato le azioni prioritarie attraverso il Pric, piano regolatore di illuminazione comunale approvato un anno fa, si è passati ai fatti con la sostituzione di 50 corpi illuminanti, la riqualificazione delle lampade e l’adeguamento e messa in sicurezza elettrica e statica degli impianti. I lavori, dal costo complessivo di poco più di 40mila euro, hanno interessato le vie Viara, Longo, Calcina, Mario Fabbri, Onorio e pure un tratto della SP21.