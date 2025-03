Ilfattoquotidiano.it - Una firma per il diritto alla casa in Costituzione! Verso una società equa, ecco come aderire

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da martedì 11 marzo 2025 e per cinque mesi si potràre una Proposta di legge Costituzionale di iniziativa popolare: è il momento che ilall’abitare sia nellaitaliana. La proposta di legge Costituzionale di iniziativa popolare è partita da gruppi di giovani che, residenti in diverse realtà locali, si sono confrontati tra loro anche partendo da esperienze dirette e locali.Si tratta di una iniziativa concreta che intende proporre l’inserimento nellailall’abitare proponendo modifiche agli articoli 44, 47 e 117 dellain materia di riconoscimento e garanzia delall’abitazione. Scopo dei giovani riuniti in un gruppo, denominato “Ma quale?” è quello di introdurre elementi per il riconoscimento e la promozione di un effettivo, concreto ed efficaceall’abitazione e per politiche nazionali, regionali e locali che lo rendano tale.