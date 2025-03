Iodonna.it - Una commedia romantica multietnica diretta dal regista indiano naturalizzato britannico Shekhar Kapur. Nel cast Lily James e una scatenata Emma Thompson

In onda questa sera in prima tv alle 21.30 su Rai 1, What’s Love? è un’esilarante rom-com con protagonista. La storia è quella di una giovane londinese che scopre di amare l’amico d’infanzia pakistano. Se non fosse che lui sta per imbarcarsi in un matrimonio combinato. Un film che vuole far divertire ma anche riflettere. Effetto “Baywatch”:si trasforma in Pamela Anderson X Leggi anche ›: «Sono cresciuta sottovetro» What’s Love?, la trama del film stasera su Rai 1Zoe () è una documentarista fiera della sua indipendenza che decide di raccontare la storia del suo migliore amico d’infanzia Kazim (Shazad Latif).