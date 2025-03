Ilfoglio.it - Un treno sequestrato in Balochistan e un governo che guarda altrove, come sempre

New Delhi. IlJaffar Express, che viaggiava da Quetta a Peshawar con a bordo circa quattrocento passeggeri, è statodalLiberation Army (Bla). Il Bla ha fatto saltare i binari dentro una galleria nella zona di Sibi e, nello scontro a fuoco che è seguito all'assalto, ha ammazzato circa undici persone, ferito il conducente e abbattuto un drone inviato sul luogo dall'esercito pakistano. Secondo quanto dichiarato dal gruppo (e confermato in seguito dagli stessi passeggeri) tutti i civili sono stati subito rilasciati e sulostaggi del gruppo di guerriglia, sono rimasti circa duecento tra membri dell'esercito e dell'intelligence pachistana che viaggiavano (ormai di consueto nella regione) in abiti civili. Nomi e grado degli appartenenti alle Forze armate e all'intelligence sono stati pubblicati dal Bla e confermati sotto condizione di anonimità da fonti dell'esercito.