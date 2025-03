Sbircialanotizia.it - Un posto al sole, anticipazioni UPAS: segreti in agguato nel destino di Vinicio

Leggi su Sbircialanotizia.it

Sembra quasi impossibile che il clamoroso caos scatenato dall’indagine di Michele Saviani possa placarsi tanto in fretta. Eppure, Gennaro Gagliotti ha trovato un modo per tirare un sospiro di sollievo: si è introdotto nella casa di Michele e ha eliminato ogni traccia compromettente dal computer del giornalista. È un gesto che lascia l’amaro in bocca, . L'articolo Unalinneldiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.