Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 13 marzo: Otello vuole tornare a Napoli ma Raffaele lo ferma

Leggi su Movieplayer.it

Dal ritorno diall'ultimo, disperato. tentativo di Fusco per sfuggire alla polizia: ecco quello che vedremo nel prossimo episodio di Unal, la soap opera di Rai Tre in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Mentre tutti sono raccolti intorno a Michele Saviani, Fusco tenta l'ultima carta per non essere arrestato. Intanto proseguono le vicende degli altri protagonisti, dal gesto eroico di Damiano ai problemi nella coppia composta tra Rosa e Pino. Vediamo più nel dettaglio cosa succederà nell'episodio di domani di Unal, la soap in onda su Rai Tre a partire dalle 20.50. Nell'episodio precedente Nell'ultimo episodio avevamo trovato Michele Saviani ancora in pericolo di vita, mentre la famiglia e i suoi amici aspettavano che si risvegliasse dal coma. Nel frattempo, Damiano e i suoi colleghi erano riusciti a trovare Fusco: .