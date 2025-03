Lortica.it - Un “ponte blu” sul fiume Arno: restituitta la continuità ecologica ai pesci

CB2 e Regione Toscana insieme per la biodiversità fluvialeNel Comune di Pratovecchio Stia, ilha ritrovato il suo equilibrio naturale grazie al ripristino di un passaggio dedicato alla fauna ittica, che ne favorisce la risalita.Nel tratto del Lungdelle Monache, a monte dellungo la SP 73 della Consuma, un intervento del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdha consentito di coniugare la sicurezza idraulica con la tutela dell’ecosistema fluviale. Grazie a un accordo con la Regione Toscana, i 10.000 euro di oneri ittiogenici previsti per legge sono stati investiti nella realizzazione di un corridoio acquatico di circa 12 metri, studiato per eliminare gli ostacoli artificiali che compromettevano la migrazione e la riproduzione delle specie ittiche.L’intervento ha previsto la ricostruzione di una soglia in massi ciclopici rinforzata con cemento e l’utilizzo di materiali naturali, come roccia arenaria e sedimenti fluviali, per garantire un’integrazione armoniosa nel contesto ambientale.