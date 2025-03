Ilfattoquotidiano.it - Un minimo di gratitudine ai Savoia Torino e il Piemonte dovrebbero dimostrarlo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È stata annunciata con molta enfasi la nuova sistemazione della collezione “Leonardo”, con l’iconico e delicato Autoritratto a sanguigna, noto in tutto il mondo, viceversa per ora solo inaugurata l’esposizione in una saletta al secondo piano, della zona più aulica del Palazzo Reale di, e vicino la Cappella della Sindone la raccolta dei preziosi disegni del volo. Palazzo Reale, il più bello d’Italia ed autenticamente da sempre dei(quelli di Milano, Napoli, Roma e Firenze sono passati precedentemente per altre dinastie e hanno subito molto rimaneggiati dai vari proprietari).In una stanza accanto, i grandi ritratti dei Re e Principi, in cui spicca Carlo Alberto noto per lo Statuto e per le molte riforme, tra cui i pieni diritti civili agli Ebrei, ed anche per il suo grande impegno nella Cultura.