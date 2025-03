Fanpage.it - Un magnifico anello di luce è apparso nel cielo della Sardegna: le immagini dell’alone di 22°

Leggi su Fanpage.it

L'11 marzo nelmeridionale si è manifestato uno spettacolare fenomeno ottico conosciuto come "alone di 22°", undiattorno al Sole. Come si forma e perché è chiamato così.