Un giovane talento al Milan | è sfida a due big costa 16 milioni

Ilpunta uninternazionale: costo non troppo alto e concorrenza temibile ma che non può preoccupare troppo i rossoneri.Da dove intende ripartire ilper la prossima stagione? Considerando che questa è ormai prossima a concludersi con il raggiungimento di obiettivi veramente minimi, è chiaro che la dirigenza rossonera voglia ora pensare a ricostruire. Ibrahimovic e Furlani dovranno mettere giù un nuovo progetto, puntando su volti nuovi, uno spogliatoio più gestibile, e soprattutto su giovani die prospettiva.Unal: èa due big,16. (LaPresse) TvPlay.it)Sono molte le incognite che accompagnano il club in questo finale di stagione. Conceiçao stesso non è sicuro della riconferma, e sul suo futuro peseranno molto la Coppa Italia e la qualificazione a una coppa europea della prossima stagione.