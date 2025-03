Lanazione.it - Un food truck etico per uscire dall’invisibilità

Firenze, 12 marzo 2025- Leonardo ha 20 anni e una passione grande: la cucina. Dopo un lungo percorso tra diagnosi tardive e difficoltà sociali - condotto con coraggio dalla sua mamma Valeria - ha trovato nei fornelli la sua strada, trasformando un momento di isolamento in un’opportunità di crescita. Oggi il sogno di Leonardo ha preso una forma concreta: vuole aprire unvegetariano che combatta lo spreco alimentare e promuova un’alimentazione etica. Per farlo, ha avviato una raccolta fondi e chiede aiuto a chi crede nelle idee innovative e inclusive. "Dopo molte difficoltà e anni di incertezze, lo scorso anno abbiamo ricevuto la diagnosi di autismo (Sindrome di Asperger) – spiega mamma Valeria-. Non è stato un percorso facile, ma non mi sono arresa, rifiutando ogni richiesta di rassegnazione da parte della scuola e delle istituzioni.