Un difficile cessate il fuoco che metterà alla prova anche noi

All’incontro di Gedda, in Arabia Saudita, è emersa ieri la disponibilità dell’Ucraina a sottoscrivere la proposta americana di unildi trenta giorni e a firmare l’ormai famigerato accordo con gli Stati Uniti sulle terre rare. Disponibilità che ha indotto Washington a riattivare l’assistenza militare e di intelligence interrotta dopo lo scontro dello studio ovale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. E questa a mio avviso è la notizia più importante,perché è l’unica, da mesi, in controtendenza, rispetto a una linea di totale adesione americana a qualsiasi desiderio di Vladimir Putin.Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che ora la ppassa a Mosca, con un’espressione ripresa da molti, a cominciare dpresidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha definito l’intesa «uno sviluppo positivo che può rappresentare un passo avanti verso una pace globale, giusta e duratura per l’Ucraina».