Un colosso saudita si è comprato Pokemon Go

AGI - Niantic Labs, azienda di San Francisco nota per il successo mondiale di "Pokémon Go", ha annunciato la vendita della sua divisione dedicata ai videogiochi a Scopely, sviluppatore di applicazioni mobile a guida, per 3,5 miliardi di dollari. Questa decisione segna un cambiamento strategico per la big tech americana che intende focalizzarsi sulla tecnologia geospaziale e sull'intelligenza artificiale attraverso lo sviluppo di una nuova entità chiamata Niantic Spatial. Oltre a "Pokémon Go", l'accordo comprende altri titoli di successo come "Pikmin Bloom" e "Monster Hunter Now", insieme alle app companion "Campfire" e "Wayfarer". L'unicità diGo Lanciato nel 2016, il gioco più noto dell'universosegnò un cambio di passo per quanto riguarda le esperienza ludiche basate sulla realtà aumentata.