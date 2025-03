Ilgiorno.it - Un ciclo di incontri sulle opportunità per i giovani fragili

Tre pomeriggi di approfondimento per comprendere le possibilità offerte nel Lodigiano ai ragazzi con BES, ovvero bisogni educativi speciali come disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale. Destinatari sono genitori, docenti, consulenti ed educatori nell’ambito del progetto TiLab (Talent Innovation Lab), sostenuto da Regione e Fondazione Cariplo. Si inizia lunedì 17 marzo, dalle 15 alle 16.30, quando verranno raccontati i dettagli sui sei poli di formazione professionale creati in provincia di Lodi. Poi IL 24 marzo dalle 15 alle 16.30 si cercherà di orientare gli studenti con disabilità. Infine il 31 marzo dalle 15 alle 16.30 ci si focalizzerà sull’orientamento per i ragazzi con disturbi dello spettro autistico. I corsi sono online e gratuiti.