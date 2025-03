Lanazione.it - «Un bambino nella città dell’oro», nuovo video con l’intelligenza artificiale su Arezzo

Leggi su Lanazione.it

, 12 marzo 2025 – Ha ridato vita all’Uomo d’oro, in attesa ai giorni nostri davanti ai bus di linea sotto i Portici, al brigante Gnicche che si aggira intorno alla sua torre e alla Sputaci. Ha rimesso i cigni al parco Giotto e fatto transitare dalla stazione divagoni carichi di lingotti d’oro. Dopo «con gli occhi di un» arriva il secondo capitolo scritto da Leonardo Bigliazzi che ha realizzato il«Un». Venti nuove e sorprendenti scene in cui scoprireancora una volta con gli occhi di un. E’ stato condiviso ieri sui social l’ultimo lavoro di Leo Bi, l’aretino che aveva portato col suo primodedicato allae realizzato con, il mare in piazza Grande, i leoni e le tigri sulla lizza della Giostra.