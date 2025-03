Ilfattoquotidiano.it - Un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive, nel Sud quasi uno su due: l’allarme dell’Inapp

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unsuhain Italia, nel Suduno su due. È quello che emerge dal rapporto dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (Inapp). Il documento, intitolato “Lein Italia nel contesto internazionale”, presenta i risultati del secondo ciclo dell’indagine PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), un’iniziativa dell’Ocse che analizza le capacitàdegli adulti in lettura, matematica e problem solving. L’indagine evidenzia che il 35% degli italiani tra i 16 e i 65 anni habasse nella lettura e comprensione dei testi, un dato che supera di nove punti la media Ocse. La situazione si fa ancora più critica nelle altre due aree misurate: il 25% della popolazione adulta hanell’uso di informazioni matematiche e il 46% non riesce a risolvere problemi in contesti dinamici, percentuali anch’esse superiori alla media internazionale.