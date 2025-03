Notizie.com - Ultim’ora Gaza, come il blocco degli aiuti sta colpendo donne e bambini: la nuova paralisi tra ostaggi e terroristi

Da undici giorni nessun cibo, acqua, medicine, carburante o altri beni essenziali sono entrati a. La tregua nella Striscia è appesa ad un filo.In Qatar, a Doha, i negoziatori israeliani hanno sul tavolo la proposta americana per l’estensione del cessate il fuoco di altri 60 giorni in cambio del rilascio di 10ancora in vita. Su 59 rapiti ancora asi ritiene che 24 siano vivi, gli altri 35 morti.ilsta: latra(ACTIONAID FOTO) – Notizie.comIl pressing su Hamas, che vorrebbe in cambio la liberazione di quelli che sono consideratidi alto livello, si sta traducendo in unacrisi umanitaria. Il governo di Tel Aviv sta attuando una strategia che è già valsa al premier Benjamin Netanyahu un mandato di arresto per crimini contro l’umanità e crimini di guerra.