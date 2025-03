Ultime notizie Papa Francesco | condizioni stabili ma quadro clinico complesso

Leggi su Funweek.it

Proseguono i segnali incoraggianti sulledi, ricoverato da 25 giorni al PoliGemelli di Roma. Leggi anche: — Foto fake diin ospedale: l’immagine creata con l’AI presenta un errore evidente >Sebbene il Pontefice non sia ancora fuori pericolo, le terapie mediche stanno dando risposte positive.Aggiornamenti sulla saluteNotte tranquilla: Ilha trascorso una notte tranquilla, segno dità nel suo.Miglioramenti: La Sala Stampa Vaticana ha comunicato che il “Pontefice è stabile con lievi miglioramenti in un”.Terapia: Ilcontinua la terapia farmacologica. Per quanto riguarda la ventilazione, ha ricevuto somministrazione di ossigeno tramite naselli ad alto flusso. Non è stato specificato se durante la notte ha avuto bisogno di ventilazione meccanica.