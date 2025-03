Anteprima24.it - Ufficiale, Turris esclusa dal campionato: cambia ancora la classifica

Tempo di lettura: < 1 minutoCosì come era già successo per il Taranto, il Tribunale Federale Nazionale ha escluso dalanche lasempre per inadempienze di carattere amministrativo. Questo il dispositivo della sentenza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: per il sig. Antonio Piedepalumbo, anni 3 di inibizione; per la società SSCalcio Srl, esclusione dall’attualedi competenza, nonché punti 3 di penalizzazione in, da scontare nella prima stagione sportiva utile”. Un altro scossone per ladel girone C di Serie C perché con l’esclusione dellanel computo vanno eliminati tutti i risultati ottenuti dal club corallino.La nuova: Cerignola 55, Avellino 54, Monopoli 46, Benevento 44, Crotone 43, Potenza 41, Catania 40, Picerno 36, Giugliano 35, Trapani 32, Juventus Next Gen 32, Sorrento 31, Cavese 31, Team Altamura 31, Foggia 30, Latina 24, Casertana 19, Messina 12.