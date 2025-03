Lapresse.it - Ue, Prodi: “Non ha senso armarsi senza politica unitaria”

Leggi su Lapresse.it

“Non hauna. E quindi questo deve essere un primo passo verso un governo europeo che comprenda anche nelle sue funzioni la difesa, come tutti i governi di questo mondo. Ecco, questo è quello che vorrei”. Lo ha detto l’ex premier e Presidente della Commissione europea Romano, oggi a Firenze, a margine di un evento all’ateneo fiorentino. “Non c’è un contrasto fra amare la pace e preparare minimamente una difesa nel mondo di oggi, soprattutto dopo quello che è successo, ma lo pensavo anche prima veramente. È il problema di avere un esercito, una difesa efficiente. Una struttura di difesa efficiente credo che sia essenziale per la formazione di una unità che possa contare nel mondo” ha sottolineato.L’ex Presidente della Commissione europea: “Ue sia unita per decidere in fretta”“E’ chiaro che se gli Stati Uniti si chiudono c’è il problema di come riuscire a creare una struttura del commercio, una struttura di sviluppo economico ancheil loro contributo attivo.