Ue invia missione di osservazione elettorale nelle Filippine per le elezioni 2025

L'Alto rappresentante Ue Kaja Kallas ha deciso dire unadidell'Ue per monitorare ledi metà mandato nella Repubblica delleil 12 maggioa seguito di un invito della Com. Sarà il primo invio di unanel Paese, segnando un passo verso relazioni più forti tra UE e. Kallas ha nominato Marta Temido, membro del Parlamento europeo, capo osservatore. Prima dello spiegamento Temido ha dichiarato: "Sarà un privilegio guidare ladidell'Uenel. Non vedo l'ora di incontrare e interagire con i rappresentanti delle istituzioni statali, dei partiti politici, dei candidati, della società civile e di altre parti interessate alle".