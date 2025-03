Unlimitednews.it - Ue, Castelli (ScN) “Investimenti riarmo follia, sanità prioritaria”

PALERMO (ITALPRESS) – “Quello che gli occhi della Von der Leyen non vedono!spendere 800miliardi in armi. Per Sud chiama Nord le priorità sono altre. A partire dalla”. Queste le parole di Laura, Presidente di Sud chiama Nord intervenuta sulla posizione della Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, in merito al piano dieuropeo. gsl/mca3/mggUnlimited News - Notizie dal mondo