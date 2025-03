Thesocialpost.it - Ue, approvata la risoluzione sul piano di riarmo europeo e sulla difesa

Mercoledì, il Parlamentoha dato il via libera a unanon vincolante riguardo al Libro biancoche la Commissione europea presenterà il 19 marzo. Il documento conterrà ilReArm Europe, esposto dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, durante il dibattito in plenaria del giorno precedente. Il voto ha visto 419 favorevoli, 204 contrari e 46 astensioni.I partiti della maggioranza di governo sono stati divisi: la Lega ha votato contro, mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno espresso il loro sostegno. Il Pd si è spaccato tra astensioni e favorevoli, mentre il M5S e la delegazione di Alleanza Verdi-Sinistra hanno votato contro.Secondo l’Europarlamento, questo è stato definito un «momento storico per laeuropea». Gli eurodeputati hanno espresso il loro sostegno alReArm Europe, sottolineando l’importanza di un incremento dei finanziamenti per lae la sicurezza, chiedendo che gli Stati membri dell’UE aumentino la spesa per laalmeno al 3% del PIL.