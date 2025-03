Udine20.it - Udine: Comune, Musei e Biblioteche arriva la nuova rete Wi-Fi

ha unawi-fi gratuita a disposizione di cittadini e turisti. LaFVG WI-FI è un progetto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che consente di navigare sullaInternet nelle aree cittadine coperte dal servizio Wi-Fi, è già stata attivata in alcuni luoghi pubblici della città e progressivamente verrà estesa a un elenco di siti che vengono particolarmente frequentati, in diverse aree indoor e outdoor della città, in sostituzione della storicaFREE attivata dal 2014 e ora definitivamente dismessa. Un deciso passo avanti quindi per migliorare la connettività urbana, con l’obiettivo di promuovere l’accesso ai servizi digitali e favorire il lavoro, lo studio e la ricerca di informazioni di cittadini e visitatori.Come funzionaLainfrastruttura digitale offrirà un accesso libero e gratuito a Internet, garantendo una navigazione fino a 50 GB di traffico giornaliero per sessioni della durata massima di 18 ore.