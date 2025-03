Ucraina Trump | I miei negoziatori sono in viaggio verso Mosca Se Putin dice no alla tregua le nuove sanzioni finanziarie sarebbero devastanti

Leggi su Open.online

«Isi stanno dirigendo in Russia proprio ora». A dirlo è Donald, che auspica inoltre che il presidente russo Vladimir«accetti il cessate il fuoco» in. «Eventualisulla Russia potrebbero essere», continua il presidente Usa, ribadendo che i presidenti «Bush, Obama e Biden hanno rinunciatoGeorgia eCrimea», al contrario di lui che «sta facendo di più». Il vertice di Gedda di ieri – martedì 11 marzo – tra le delegazioni dei governi Usa eè andato meglio del previsto. In serata è arrivato il comunicato congiunto, al termine di una maratona negoziale, che ha suggellato una possibile svolta dopo oltre tre anni di conflitto: Kiev ha, infatti, accettato la proposta americana di unadi 30 giorni e Washington in cambio ha promesso che riprenderà subito a invitare aiuti militari e a condividere la sua intelligence.