Durante un incontro con il primo ministro irlandese Micheal Martin, il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha rivelato che «abbiamo persone cheinin questo momento». Il leader della Casa Bianca ha poi aggiunto: «Ora tocca alla», lasciando intendere che gli sviluppi della situazione dipendono in larga parte dalle decisioni di Mosca.ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno «ricevuto alcuni messaggi positivi sul cessate il fuoco», suggerendo che potrebbero esserci spiragli per una possibile de-escalation della tensione. Tuttavia, non ha fornito dettagli specifici su chi abbia inviato questi segnali o su quale possa essere il prossimo passo diplomatico.L’incontro trae Martin si è svolto in un momento di grande attenzione internazionale, con la comunità globale che osserva con apprensione gli sviluppi della crisi.