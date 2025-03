Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Vladimirsi reca nele ordina ai suoi militari di "completamente" la regione russa occupata in parte della truppe ucraine. Parole che rappresentano la prima risposta indiretta alla proposta di cessate il fuoco di 30 giorni concordata da americani e ucraini. In visita ai soldati che sono in prima linea .