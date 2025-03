Formiche.net - Ucraina e Usa trovano l’intesa in Arabia. Ma rimane l’incognita Mosca

Insi apre una nuova fase all’interno dei negoziati sul conflitto in. Tra gli esiti dell’incontro di ieri tra Washington e Kyiv, vi sono pochi dubbi che quello principale sia stato la disponibilità mostrata da Kyiv sull’accettare la proposta statunitense di mettere in atto un cessate il fuoco immediato dalla durata di trenta giorni. Disponibilità che ha spinto Washington a revocare la sospensione degli aiuti militari e dell’intelligence decisa dal presidente statunitense Donald Trump nelle scorse settimane. Tra le proposte avanzate dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky negli scorsi giorni vi erano delle “parziali” sospensioni delle ostilità legate ad aree e dimensioni specifiche, come ad esempio la conduzione di operazioni navali militari nel bacino del Mar Nero o la sospensione di attacchi in profondità (l’ultimo dei quali avvenuto nella notte di ieri), per mostrare alla controparte statunitense appunto la disponibilitàad avviare un processo negoziale.