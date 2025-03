Liberoquotidiano.it - Ucraina, droni russi colpiscono Sumy: incendiato un magazzino

La cittàdiè stata colpita da diversinelle ultime ore, che hanno danneggiato alcuni edifici residenziali eun. Il sindaco Artem Kobzar ha riferito che "Tutti i servizi stanno lavorando sulla scena dell'incendio e al momento non ci sono informazioni sui feriti o sui morti. C'è anche la minaccia di un secondo attacco di", invitando la popolazione a restare al sicuro. Esplosioni sono state registrate a anche a Kiev, Dnipro e Kharkiv. Il capo dell'amministrazione dell'aviazione statale della capitale, Timur Tkachenko, ha prima messo in guardia la popolazione sulla minaccia rappresentata dai, poi ha comunicato che le difese aeree si erano attivate. Al momento non sono state segnalate vittime.