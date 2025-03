Thesocialpost.it - Ucraina, dopo Gedda Putin all’angolo: cosa farà adesso. Tregua o guerra?

Leggi su Thesocialpost.it

Il clima a Mosca è carico di tensione. La proposta di unadi trenta giorni, emersa dai colloqui ditra Stati Uniti e, ha scatenato reazioni discordanti tra i commentatori russi. Alcuni la considerano una concessione inaccettabile, altri lasciano intendere che il Cremlino potrebbe valutarla come un segnale di apertura. Nessuno, però, si sbilancia, segno che non è ancora arrivata una linea chiara dall’alto. L’incertezza riflette il dilemma politico di Vladimir, stretto tra il rifiuto di ogni compromesso e la necessità di non chiudere la porta a possibili negoziati.Nel frattempo, Washington e Parigi fanno pressioni. Il segretario di Stato Marco Rubio e il presidente francese Emmanuel Macron sostengono che ora spetta al Cremlino decidere il prossimo passo, con un’immagine sportiva che ha fatto discutere: “la palla è nel campo di”.