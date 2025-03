Ilgiorno.it - Ubriaco tenta di portar via una bimba

Un uomo di 37 anni, in stato di alterazione psico-fisica, ha avvicinato un papà che camminava per strada insieme alla figlioletta di 3 anni e ha cercato di sottrargli la bambina. L’episodio è accaduto la settimana scorsa (ma è stato reso noto solo in questi giorni) nella frazione di Poasco. Per fortuna iltivo d’impossessarsi della piccola è andato a vuoto, poiché il padre ha opposto resistenza e messo in fuga l’aggressore. Poco dopo, il genitore ha segnalato l’accaduto alla polizia locale, che è riuscita a rintracciare il 37enne, già noto alle forze dell’ordine per problemi legati all’abuso di alcol e altre sostanze. Il papà si trovava con lain via Unica Poasco, quando lo sconosciuto si è avvicinato alla piccola facendole dei complimenti e l’ha poi presa con la forza, cercando di allontanarsi.