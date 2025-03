.com - Ubisoft sotto accusa: il caso EA e Microsoft solleva polemiche tra gli azionisti

: un azionista denuncia la società per trattative segrete cone EA sulla vendita di IP. Possibile causa legale e protesta a Parigi.IndiceAccuse di poca trasparenza per: un azionista si ribellaProtesta a Parigi: glisi mobilitanorisponde alle accuseUn futuro incerto per?ConclusioneAccuse di poca trasparenza per: un azionista si ribellasi trova nuovamente al centro delledopo che AJ Investments ha lanciato accuse gravi contro il management della società. Secondo il CEO della società di investimenti, Juraj Krúpa,avrebbe intrattenuto trattative segrete con Electronic Arts eper la vendita di proprietà intellettuali (IP) senza informare gli.AJ Investments, che detiene meno dell’1% delle azioni di, ha definito la gestione dell’azienda “disastrosa”, lamentando la mancanza di trasparenza e annunciando una possibile azione legale contro il publisher francese.