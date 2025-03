Gamerbrain.net - Two Point Museum: Guida alle Macchine Personalizzate

Leggi su Gamerbrain.net

Lesono tra le attrazioni più affascinanti del Two, ma richiedono un attento bilanciamento tra rischio e ricompensa. Per costruirle, non basta investire denaro e tempo: sono necessari anche materiali specifici. Ecco come ottenere ognuno dei cinque materiali richiesti.Forse potrebbe interessarti anche laCompleta al Negozio di SouvenirCome Ottenere il CompostIl Compost non si trova nelle miniere, ma deve essere prodotto all’interno del museo. Per ottenerlo:Costruisci un Compostatore: costa 75 unità di Metallo, 100 Ingranaggi a Molla e 7.500 dollari.Utilizza un Espositore Botanico: trascinalo nel Compostatore. Attenzione: l’Espositore verrà distrutto permanentemente.Suggerimento: utilizza campioni di bassa qualità per non sprecare risorse rare.