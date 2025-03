Justcalcio.com - Tuttosport – Il nuovo allenatore Juve e l’ostacolo Mondiale per Club: che succede

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-12 14:20:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS:TORINO – Un mero cavillo burocratico in pieno stile “tricolore”, rischia di complicare la vita dellantus in vista del prossimoper. La brutta sconfitta contro l’Atalanta ha messo – come mai prima d’ora – fortemente in discussione la posizione di Thiago Motta in bianconero. Quella finestra scudetto tanto inaspettata quanto fortuita – per la maniera in cui si è manifestata – pare ormai un lontano ricordo, tanto che il– salvo una provvidenziale reazione di spirito del gruppontino per questo delicato finale di stagione – sta già pensando di archiviare definitivamente il capitolo Motta per aprirne uno. Tra i tecnici monitorati dalla società bianconera spicca quello di Gian Piero Gasperini, il quale, al netto dell’anno restante di contratto, probabilmente non si siederà sulla panchina dell’Atalanta nella prossima stagione.