Fanpage.it - Tutto quel che non convince dell’Europa che deve riarmarsi fino ai denti

Perché l'Europaspendere 800 miliardi in armamenti se già oggi spende per la difesa una volta e mezzo la Russia di Putin? Il sospetto è che Rearm Europe sia solo il prezzo da pagare per evitare i dazi di Trump. Ne vale davvero la pena?