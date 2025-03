Lanazione.it - Tutto pronto per la “Fiera del disco, fumetto, carte, videogiochi e collezionismo”

Arezzo, 12 marzo 2025 – L’associazione culturale “Fumetti e Dintorni” torna con la sesta edizione, ma per Arezzo è la 26°, delladele del, ancora una volta patrocinata dal Comune di Arezzo. La manifestazione è assai cara al pubblico aretino da moltissimi anni, cioè da quando era gestita dall’associazione Kolosseo che dal 1999 realizzò la prima manifestazione; poi dopo il Covid, passò il testimone alla nostra Associazione. Ci saranno 100 espositori provenienti da tutt’Italia e possiamo dire che ladeldi Arezzo ha raggiunto livelli impensabili, sia di espositori che di pubblico sempre più partecipe, in arrivo da molte località del centro Italia. Molto ricco il programma, con ospiti e iniziative. Sabato 15 marzo, dalle 10 alle 17, nel padiglione 6 del Centro affari, sarà presente il disegnatore di Diabolik, Riccardo Nunziati, che per l’occasione porterà una stampa realizzata per la 26° edizione delladele deldi Arezzo.