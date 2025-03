Ilrestodelcarlino.it - Tutti in coro per l’eclettico (e indimenticato) don Arturo

L’associazione ’Amici di donFemicelli’ invita a celebrare il centenario della nascita del sacerdote, parroco di Santa Caterina dal 1972 al 2002, con due proposte. "Vogliamo ricordare don– afferma Attilio Gardini, presidente dell’Associazione – quale compositore e musicista, come già avvenuto in precedenti ricorrenze. Egli, infatti, fu personalità poliedrica, feconda nelle più diverse espressioni artistiche: la scrittura, la pittura e, appunto, la musica. Per onorarlo, proponiamo una rassegna di cori rivolta alle varie realtà del nostro territorio che desiderino aderire". La rassegna, dal titolo ’Voglio cantare al Signore finché ho vita. Omaggio a donFemicelli musicista’, si terrà il 17 ottobre prossimo, nell’abbazia di San Mercuriale. Ognieseguirà alcuni brani a scelta del proprio repertorio e al terminei cori, insieme al pubblico, eseguiranno un canto fra quelli composti da don