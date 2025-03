Quotidiano.net - Turismo Italia 2024: Arrivi in calo, presenze in aumento grazie agli stranieri

Secondo l'Istat, nell'ha registrato complessivamente 129,3 milioni die 458,4 milioni dituristiche, generando una tendenza opposta nell'analisi dei flussi:in(-3,3%) ein(+2,5%). Se si entra "a gamba tesa" nell'analisi emerge che a trainare il risultato parzialmente positivo sono solo i turisti. Sul versante opposto, il mercato domestico ha subìto una più che significativa battuta d'arresto: -7,6%e -2,2%. In altri termini, nelsono quasi 5 milioni glini in meno ad aver trascorso le vacanze in un esercizio alberghiero o extra-alberghiero del Belpaese. Una perdita dell'appeal domestico che non può essere taciuta ma, al contrario, va affrontata consapevolmente senza allarmismi o tifoserie. Servono interventi decisi e tempestivi per rilanciare ilno e riconquistare la fiducia dei viaggiatori nazionali.