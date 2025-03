Lapresse.it - Turismo, Gianmarco Tamberi volto delle Marche

, dove ogni giorno puoi scegliere chi sei”: è questo il claim del nuovo spot della Regionee Atim in collaborazione con la Camera di Commercio per la stagione turistica 2025, che andrà in onda a partire dalla prossima settimana su tutte le reti nazionali e sulle principali piattaforme a pagamento. Il video è un vero e proprio inno all’autenticità di questa terra straordinaria, ricca di storie, colori, profumi e arti. Protagonista dello spot è, campione mondiale e olimpico di salto in alto e testimonial della Regione. L’idea e la regia portano la firma di Gianluca Grandinetti. Il video è stato presentato oggi in anteprima alla stampa a Palazzo Raffaello, alla presenza del presidente della Regionecon delega al, Francesco Acquaroli. Hanno partecipato anche, il regista Grandinetti con la produzione Multivideo, il direttore dell’Atim Marina Santucci e il vicepresidente della Camera di Commercio, Marco Pierpaoli.