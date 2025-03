Nerdpool.it - Tunué – le uscite di marzo, aprile e maggio 2025

Vi presentiamo in questo articolo ledella casa editriceper. Volumi che si rivolgono a tante tipologie di lettori e lettrici. Fateci sapere quali avete intenzione di acquistare e leggere.BIOGRAFIA DI UNO YOGIdal 28Liberamente tratto dal bestseller mondiale Autobiografia di uno Yogi, il racconto a fumetti della formazione e della vita di Paramahansa Yogananda, il maestro che portò lo yoga in Occidente.DIDI. NASCITAdal 28Il primo volume della serie di Christian Galli. Un racconto che mescola emozione, sorpresa e colpi di scena, esplorando temi universali come la perdita, la speranza e il valore delle relazioni tra mistery e fantasy.MEXIKIDdal 28Già vincitore del Newbery Honor Book e dell’Eisner Award come miglior libro per ragazzi, un incredibile viaggio in camper dagli Stati Uniti al Messico per riportare a casa il nonno del giovane protagonista.