Tumori, nel 2025 calano i tassi di mortalità (ma non tutti)

Bologna, 12 marzo– Calo deidia causa dei, nel, in tutta Europa. I decessi dovrebbero aumentare però tra le donne più anziane, sopra gli 80 anni, a causa della mancanza di screening e diagnosi precoci. È la stima che emerge da uno studio condotto a livello europeo dagli scienziati dell'Università degli Studi Statale di Milano e dell'Alma Mater di Bologna, pubblicati sulla rivista 'Annals of Oncology', sostenuto da Fondazione Airc e finanziato anche con risorse Pnrr. Leggi anche: Artrosi, nuova cura al Rizzoli di Bologna La ricercadiTumore al seno L’importanza della prevenzione Le nuove cureal polmone e al pancreas Le donne La ricerca Svolta per il 15esimo anno consecutivo, si è concentrata suidiper tumore in Ue e nel Regno Unito, esaminando separatamente i varia stomaco, colon-retto, pancreas, polmone, mammella, utero (compresa la cervice), ovaio, prostata e vescica, nonché idiper leucemie, in entrambi i sessi.