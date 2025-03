Iodonna.it - Tumore al seno metastatico e triplo negativo, buone notizie: il nuovo farmaco può curarli entrambi

Leggi su Iodonna.it

per la cura delale per quello(mTNBC). È di oggi la notizia che un-anticorpo coniugato (ADC) ha ottenuto una nuova indicazione Aifa per la cura del carcinoma mammarioHR+/HER2- e, contemporaneamente, ne è stato anticipato l’impiego alla seconda linea per la cura di un’altra forma dial, quelloal, le nuove tecnologie per la prevenzione Xal, ilche può curarloL’annuncio è stato dato alla stampa oggi 12 marzo 2025 a Milano.