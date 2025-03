Tumore al seno | gli ADC una svolta nelle terapie contro le metastasi

Leggi su Ildenaro.it

sempre piu’ innovative e mirate significano sempre piu’ tempo di qualita’ per le pazienti: e’ l’equazione che muove la ricerca scientifica nel trattamento delalmetastatico, condizione sviluppata in quasi un caso su tre con diagnosi di carcinoma mammario in fase iniziale e che solo in Italia riguarda ben 37.000 donne. Tra i farmaci di ultima generazione per contrastare legenerate dalla diffusione delle cellule tumorali dalad altre parti del corpo (fegato, cervello, ossa, polmoni), si stanno rivelando particolarmente efficaci gli ADC, acronimo di Antibody-Drug Coniugates, capaci di riconoscere le cellule tumorali sfruttando i recettori presenti sulla loro superficie per poi attaccarle e distruggerle dall’interno rilasciando una sostanza chemioterapica in modo selettivo.